Serie A, Sassuolo-Napoli 3-3: con il pareggio i partenopei raggiungono il quinto posto in classifica

L'anticipo delle 18.30 della 25esima giornata di Serie A, Sassuolo-Napoli, finisce 3 a 3.

Il primo tempo vede gli uomini di De Zerbi chiudere in vantaggio per 2 a 1. Dopo l'autogol al 34esimo di Maksimovic è pronta la risposta degli uomini di Gennaro Gattuso che al 38esimo trova il pari con Zielinski. Nel finale di primo tempo, al 45'+1', il Sassuolo torna però in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Domenico Berardi. Secondo tempo ricco di emozioni. Dopo il gol del pari di Di Lorenzo al 72esimo minuto, arriva la rete su calcio di rigore del capitano Lorenzo Insigne all'89esimo minuto. All'ultimo minuto di gioco arriva però il pari del Sassuolo, che con Caputo su calcio di rigore al 94esimo minuto sigla il definitivo 3 a 3.

Pareggio in extremis subito dal Napoli che manca così l'aggancio con l'Atalanta al quarto posto in classifica.