Serie A, posticipato il recupero di Juve-Napoli: si giocherà il 7 aprile

Cambia ancora la data di Juventus-Napoli. Nuovo rinvio su richiesta di entrambe le società e disposto dal presidente della Lega di A Paolo Dal Pino. Si giocherà il 7 aprile invece del 17 marzo, con orario fissato sempre alle 18.45.

La gara, valida per la terza giornata di Serie A e inizialmente in programma lo scorso 4 ottobre, non si era disputata perchè la Asl di Napoli aveva bloccato la partenza della squadra azzurra per Torino per via dell'emergenza coronavirus. Il Giudice Sportivo aveva assegnato la vittoria per 3-0 ai bianconeri: l'iter giudiziario si è poi concluso con la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che ha disposto di far giocare regolarmente la gara invalidando la decisione del Giudice Sportivo.