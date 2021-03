Serie A, Parma-Inter 1-2: nerazzurri a +6 sul Milan

Triplice fischio nell'ultimo match di questo 25esimo turno di Serie A: al Tardini contro il Parma l'Inter di Antonio Conte vince 1-2. Il primo tempo finisce a reti inviolate, ma nella ripresa Alexis Sanchez squilla due volte: la prima al 54', quando per convalidare il gol del cileno serve l'intervento della goal line technology. La seconda 6 minuti più tardi, su assist di Lukaku.

C'è tempo per la rete di Hernani, che rende il finale più incerto ma che non cambia le sorti della sfida. I nerazzurri allungano così di altri 2 punti sul Milan - +6 sui rossoneri - e rinsaldano la prima posizione in classifica.