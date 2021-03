Serie A: Nainggolan salva il Cagliari, 2-2 con la Samp

Finisce in pareggio e al fotofinish la sfida tra Sampdoria e Cagliari. Il posticipo delle 18 del 26esimo turno di Serie A si conclude sul 2-2 La sbloccano gli ospiti al 12' con Joao Pedro, nel finale i doriani ribaltano la partita. Il pari è siglato al 78' da Bereszynski, al primo centro in Serie A. Passano meno di 3 minuti e arriva la rete del vantaggio di Gabbiadini (81'), tornato in campo in settimana nel derby con il Genoa dopo una lunga indisponibilità. Le emozioni però non sono finite e al minuto 95 arriva il pari dei sardi, firmato dall'ex giallorosso Radja Nainggolan, al primo gol in stagione

Classifica invariata per entrambe: la Samp, a quota 32 punti, staziona a centroclassifica, il Cagliari resta invece a 22 punti, +2 sul terzultimo posto occupato dal Torino, che ha però 2 gare in meno.