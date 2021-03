Serie A: Milan primo per percentuale di minuti trascorsi in campo dagli Under 23. Roma settima

Secondo una statistica di Kickest, è il Milan la squadra della Serie A con la percentuale maggiore di minuti trascorsi in campo dai giocatori U23, quindi nati dal '98 in poi. I rossoneri hanno una percentuale che si attesta al 36,01%. Al secondo posto c'è il Bologna (34,71%), seguito dallo Spezia (33,87%). Settimo posto per la Roma (17,57%). Da notare l'ultimo posto della Lazio, con lo 0,00 %.

? | La percentuale dei minuti trascorsi sul terreno di gioco dagli Under 23 (nati dal 1/1/1998) in Serie A, squadra per squadra pic.twitter.com/kvmy0BL8Fg — Kickest.it (@Kickest_it) March 18, 2021