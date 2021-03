Serie A: l'Inter passa nel finale, 2-1 al Torino

L'Inter capolista di Conte rischia ma alla fine batte il Torino. I nerazzurri battono i granata per 2-1 nell'altro match in programma alle 15 del 27esimo turno di Serie AIl primo tempo si chiude a reti inviolate, con la squadra di Conte che costruisce e tiene il pallino del gioco ma che non riesce mai davvero a impegnare Sirigu. Nella ripresa però sono proprio i nerazzurri a sbloccarla con un calcio di rigore al minuto 62, dove Lukaku non sbaglia e fa 1-0. Il Torino però non si arrende dopo otto minuti trova il pari con Sanabria, che approfitta di un calcio d'angolo confusionario nel quale beffa Handanovic. Nel finale decide il match il gol di Lautaro Martinez (85'). Successo che permette ai nerazzurri di tenere a distanza il Milan, impegnato stasera con il Napoli.