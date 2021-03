Serie A, Juventus-Spezia 3-0: bianconeri terzi in classifica

Si è giocato l'anticipo della venticinquesima giornata tra Juventus e Spezia. I bianconeri si sono imposti per 3-0 grazie alle reti di Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo arrivate nel corso della ripresa. Grazie al successo di stasera i bianconeri si portano momentaneamente in solitaria al terzo posto in classifica.