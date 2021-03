Oltre ad anticipi e posticipi dall'11a giornata fino alla 15a del girone di ritorno, la Lega Serie A ha stabilito anche il recupero della sfida tra Inter e Sassuolo, non disputata lo scorso 20 marzo dopo lo stop imposto dall'ATS di Milano all'Inter per i diversi casi di Covid-19 in squadra. La partita verrà recuperata il 7 aprile alle 18.45.

(legaseriea.it)

