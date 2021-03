Serie A, Inter-Atalanta 1-0: gli uomini di Gasperini falliscono il controsorpasso alla Roma

Si chiude anche l'ultimo match di questa 26esima giornata di Serie A: a San Siro l'Inter vince sull'Atalanta per 1-0. Il primo tempo si chiude a porte inviolate, ma nella ripresa è Skriniar a sbloccare il match in favore dei padroni di casa. La seconda rete stagionale del difensore slovacco arriva al minuto 54.

Tanto basta agli uomini di Antonio Conte per dar seguito alla propria striscia vincente e tornare a +6 sul Milan secondo. L'Atalanta rimane invece a quota 49 in classifica, scavalcata dalla Roma vincente ieri all'Olimpico contro il Genoa.