Dopo il ko per mano del Napoli, il Milan torna a vincere in campionato: al "Franchi" si impone 3-2 sulla Fiorentina. Sblocca il match Ibrahimovic (9'), la Viola pareggia e rimonta con Pulgar (17') e Ribery (51'), ma sei minuti dopo Brahim Diaz (57') riporta il punteggio in parità. Decisivo al 72' Calhanoglu per il 3-2 finale.

La squadra di Pioli si porta a 59 punti in classifica, a -6 dall'Inter capolista, mentre la Fiorentina di Prandelli resta a 29.