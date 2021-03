Serie A: il Milan passa a Verona. Toro ko a Crotone, pari tra Fiorentina e Parma

Terminate le tre gare del 26esimo turno di Serie A in programma oggi pomeriggio. Il Milan vince a Verona e si porta momentaneamente a -3 dall'Inter, impegnata domani con l'Atalanta. Krunic e Dalot firmano il 2-0 dell'undici di Pioli in casa dell'Hellas. Sconfitta pesante per il Torino, che perde 4-2 in casa del Crotone ultimo in classifica. Al Franchi 3-3 tra Fiorentina e Parma, con la partita che si accende nel finale.

Questi i risultati finali:

Crotone-Torino 4-2 (27' rig. Simy, 46' pt Mandragora, 54' Simy, 80' Reca, 84' Sanabria, 94' Ounas)

Fiorentina-Parma 3-3 (28' Martinez Quarta, 32' rig. Kucka, 42' Milenkovic, 72' Kurtic, 90' Inglese, 94' aut. Iacoponi)

Hellas Verona-Milan 0-2 (27' Krunic, 50' Dalot)