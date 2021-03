Serie A: il Genoa rimonta il Parma, 2-1 al Tardini

Dopo aver battuto la Roma domenica scorsa, il Parma non riesce nel bis ed esce sconfitta in casa nello scontro salvezza con il Genoa. La prima gara della 28esima giornata di Serie A si chiude con una vittoria dei rossoblu per 2-1 al Tardini.

I padroni di casa aprono le marcature nel primo tempo con la prima rete dal suo ritorno in Italia di Graziano Pellè (16'), nella ripresa la ribalta Scamacca con una doppietta (50' e 69'). Il Genoa aggancia il Bologna a quota 31 punti e si allontana sempre più dalla zona retrocessione, il Parma resta invece penultimo a 19 punti