Serie A, il Bologna ritrova la vittoria: 3-1 alla Sampdoria

La domenica di campionato si apre con la vittoria del Bologna al "Dall'Ara" contro la Sampdoria: la squadra di Mihajlovic, dopo due ko consecutivi, ritrova il successo in Serie A. Intorno alla mezz'ora Barrow porta in vantaggio i suoi, recuperati dieci minuti dopo dal gol di Quagliarella. Immediata la risposta del Bologna con Svanberg per il 2-1 in chiusura del primo tempo. Nella ripresa, al 70', Soriano cala il tris.

Con questo successo, il Bologna sale a 31 punti in classifica, a -1 dalla Sampdoria di Ranieri.