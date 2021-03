Serie A, CR7 schianta il Cagliari con una tripletta: la Juve vince 1-3 e va a +5 sulla Roma

Dopo la cocente delusione registrata dalla Juventus in Champions League, gli uomini di Pirlo rispondono 'presente' in campionato: a Cagliari i bianconeri vincono 1-3 con un Cristiano Ronaldo - diverse le critiche nei confronti del portoghese dopo l'eliminazione dall'Europa - sugli scudi. CR7 si è infatti reso autore di una tripletta - un gol dal dischetto - prima che Simeone accorciasse le distanze per la squadra di Semplici al minuto 61'.

La Juventus si porta dunque a 55 punti in classifica, ad una sola lunghezza dal Milan che sarà però impegnato stasera contro il Napoli e a +5 dalla Roma.

Il Cagliari rimane invece fermo a quota 22, a +2 sulla zona retrocessione.