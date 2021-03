Sassuolo: weekend libero, ripresa martedì. Risentimento muscolare agli adduttori per Berardi, lombalgia per Caputo

Prossimo avversario della Roma dopo la sosta per le Nazionali, il Sassuolo si è allenato questa mattina al Mapei Football Center. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, possesso palla, partitella su campo ridotto e lavoro metabolico a secco. A parte Mehdi Bourabia e Brian Oddei.

"Gli accertamenti, effettuati sui due calciatori rientrati in anticipo dagli impegni con la Nazionale, hanno evidenziato: per Domenico Berardi un risentimento muscolare agli adduttori che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della prossima settimana; per Francesco Caputo invece gli accertamenti hanno evidenziato una lombalgia", è quanto fa sapere il club nella nota pubblicata sul sito ufficiale.

Weekend libero per i giocatori, che si rivedranno martedì pomeriggio per la ripresa degli allenamenti.

(sassuolocalcio.it)

