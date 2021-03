In vista della gara con la Roma in programma sabato alle 15.00, il Sassuolo è tornato oggi pomeriggio ad allenarsi al Mapei Football Center. I neroverdi, come riporta il sito del club, hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella ad alta intensità su campo ridotto.

Domani nuova seduta nel pomeriggio a porte chiuse.

(sassuolocalcio.it)

