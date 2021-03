Sassuolo: problemi fisici in Nazionale per Caputo, può lasciare il ritiro di Coverciano

Francesco Caputo non è al meglio e potrebbe lasciare il ritiro della Nazionale per far ritorno a Sassuolo. Come riferisce l'emittente satellitare l'attaccante ha avuto un piccolo problema fisico nelle ultime ore.

Sono in corso valutazioni e poi ci sarà la decisione definitivia. Se dovesse rimanere in Nazionale, Caputo potrebbe trovare spazio nella terza partita di mercoledì contro la Lituania. Sono attese novità nelle prossime ore, anche per capire se poi potrà essere regolarmente in campo alla ripresa del campionato contro la Roma.

(sky sport)