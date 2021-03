Sassuolo, Berardi e Caputo lasciano il ritiro della Nazionale

Gli attaccanti del Sassuolo Francesco Caputo e Domenico Berardi lasceranno il ritiro della Nazionale e non saranno a disposizione del tecnico Mancini per le gare contro Bulgaria e Lituania. I due adesso dovranno essere valutati dal proprio club, soprattutto in vista della gara del 3 aprile contro la Roma di mister Fonseca. Oltre ai giocatori neroverdi lascerà il ritiro azzurro anche Giorgio Chiellini difensore della Juventus.