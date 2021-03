Sassuolo: amichevole con la Primavera. Differenziato per Bourabia e Oddei

Prosegue la preparazione del Sassuolo nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. I neroverdi, assenti i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, preparano il match casalingo di sabato 3 aprile contro la Roma. Oggi partitella in famiglia al Mapei Football Center con la Primavera di mister Bigica. Lavoro differenziato per Mehdi Bourabia e Brian Oddei.