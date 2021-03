Roma, sesto gol su undici in Serie A siglato di testa per Mancini

La Roma chiude in vantaggio il primo tempo contro il Genoa grazie a una rete arrivata con un colpo di testa di Gianluca Mancini. Secondo quando riportato dal profilo Twitter del portale di statistiche sportive Opta, il difensore giallorosso ha realizzato il suo undicesimo gol nel massimo campionato italiano. Mancini però è riuscito a siglarne sei su undici con colpi di testa.

6 - Gianluca Mancini has scored six of his 11 Serie A goals with a header. Winged.#SerieATIM #RomaGenoa

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 7, 2021