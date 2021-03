Roma-Napoli: problemi al flessore della coscia destra per Dzeko

Ancora noie muscolari per Edin Dzeko, che lascia il campo al 67' di Roma-Napoli sostituito da Borja Mayoral. Il centravanti bosniaco, dopo essersi seduto in panchina, ha posizionato una borsa del ghiaccio in corrispondenza del flessore della coscia destra, per un fastidio avvertito durante la partita.