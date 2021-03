ROMA-NAPOLI: le probabili formazioni. Dzeko in attacco con El Shaarawy e Pellegrini

LAROMA24.IT - Una settimana fa il rinvio di Juve-Napoli aveva scatenato la dura reazione della Roma. Il momento della 'partita della discordia' alla fine è arrivato ed è un match che vale tantissimo per Fonseca e i suoi, chiamati a sfatare il tabù degli scontri diretti per restare in corsa per la Champions League. I giallorossi arrivano al confronto con gli azzurri dalle fatiche dell'Europa League, con poco più di un giorno di preparazione vista la (vittoriosa) trasferta in Ucraina e per di più con defezioni pesanti. Oltre a Zaniolo, Veretout e Mkhitaryan mancherà anche Smalling, che non ha recuperato dagli ultimi acciacchi e non sarà a disposizione di Fonseca.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Fazio, Santon, Calafiori, Reynolds, Pastore, Borja Mayoral, Pedro, Carles Perez.

All. Fonseca.

NAPOLI: Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

A disp.: Meret, Contini, Manolas, Costanzo, Bakayoko, Elmas, Zedadka, Osimhen, Lozano, Cioffi.

All. Gattuso.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Peretti e Paganessi. IV uomo: Ayroldi. VAR: Di Paolo. AVAR: Cecconi.