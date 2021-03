ROMA-NAPOLI: le probabili formazioni dei quotidiani. Ancora Cristante in difesa, El Shaarawy e Dzeko dal 1'

LAROMA24.IT - Dopo il passaggio ai quarti di Europa League la Roma si riaffaccia in campionato e trova il Napoli di Gattuso, in una sfida che vale una fetta importante della corsa alla prossima edizione della Champions League. Paulo Fonseca dovrà fare i conti con alcune assenze - su tutte quelle di Jordan Veretout, Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan - ma è vietato cercare alibi. A difesa dei pali ci sarà ancora Pau Lopez, protetto da Ibanez, Cristante e Mancini. Corsie laterali affidate a Karsdorp e Spinazzola, mentre in avanti tornerà Edin Dzeko, supportato da Pellegrini ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Mancini; Spinazzola, Diawara, Villar, Karsdorp; El Shaarawy, Pellegrini; Dzeko.

