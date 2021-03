Roma-Napoli, Fonseca 'telecomanda' Pedro: "Stai troppo alto!"

Da subito molto attento al posizionamento dei suoi Paulo Fonseca, che al 15' di gioco viene colto dai microfoni a bordocampo mentre riprende Pedro per la sua posizione in campo. La Roma fa fatica ad impostare, secondo il tecnico portoghese per il mancato apporto dell'attaccante ex Barcellona e Chelsea. "Pedro stai troppo alto, Pedro!", l'urlo di Fonseca a seguito del quale il suo giocatore ha prontamente abbassato il proprio raggio d'azione.