Milan-Napoli, ammonito Di Lorenzo: diffidato, salta la Roma

Durante Milan-Napoli, posticipo della 27a giornata di campionato in scena a San Siro, Giovanni Di Lorenzo intorno al 70' è stato ammonito per un fallo ai danni di Theo Hernandez. Il terzino azzurro era diffidato e, dunque, salterà la gara contro la Roma, al centro di polemiche e in programma domenica prossima all'Olimpico.