Roma-Napoli, alle 14:30 la conferenza stampa di mister Fonseca

La Roma dopo il successo in Europa League contro lo Shakhtar Donetesk, che ha permesso ai giallorossi di accedere ai quarti di finale dove incontrerà l'Ajax, si prepara a tornare in campo domani sera alle 20:45 contro il Napoli. La sfida dell'Olimpico sarà uno scontro diretto decisivo per il prosieguo della stagione della Roma, che in caso di vittoria si rilancerebbe nella corsa per la prossima Champions League. Per parlare della gara di domani mister Fonseca si presenterà alle 14:30 in conferenza stampa, dove potrebbe sciogliere anche alcuni nodi di formazione.