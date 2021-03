ROMA-GENOA: le probabili formazioni dei quotidiani

LR24.IT - Scende di nuovo in campo la Roma, che all'ora di pranzo ospita il Genoa di Ballardini e dei tanti ex. Sorriso agrodolce per Fonseca, perchè se è vero che si presenterà senza Ibanez. Veretout e Dzeko, è vero anche che potrà contare sui rientri di Smalling e Pedro dal primo minuto. Confermati Cristante e Mancini dietro, così come Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. In mezzo al campo altra chance per Diawara, con uno tra Villar e Pellegrini al fianco. Sulla trequarti, dietro a Mayoral, cerca un posto anche El Shaarawy.

QUESTE LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPAI QUOTIDANI

IL MESSAGGERO - Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro, Borja Mayoral.

GAZZETTA DELLO SPORT - Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro, Borja Mayoral.

IL TEMPO - Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Pedro, Borja Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT - Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mayoral.