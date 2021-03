Preziosi: "Abbiamo messo in difficoltà la Roma"

IL SECOLO XIX - Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a seguito della sfida di ieri contro la Roma all'Olimpico. Queste le parole del numero uno del Grifone: "Peccato. Tra la partita di oggi e il derby avremmo potuto avere tre punti in più. Abbiamo messo in difficoltà la Roma, ci è mancato solamente qualcosa al momento di concludere. Ora guardiamo alle prossime partite, all’Udinese che è in grande forma".