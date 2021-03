Parma-Roma, ammonito Bruno Peres. Il terzino era diffidato e salterà la sfida contro il Napoli

Cattive notizie per mister Paulo Fonseca che nella gara di domenica prossima contro il Napoli dovrà fare a meno di Bruno Peres. Il giocatore infatti era diffidato e nella giornata di oggi, in cui la Roma è scesa in campo contro il Parma di D'Aversa, è stato ammonito per un fallo in ripartenza. Il terzino non potrà aggregarsi alla squadra per la sfida dell'Olimpico del 21 marzo.