Parma, giallo al diffidato Kucka: salterà la Roma

Oltre all'amaro in bocca per la vittoria sfumata nel finale con la Fiorentina, il Parma perde un giocatore importante per il prossimo impegno di campionato. Contro la Roma domenica prossima Roberto D'Aversa dovrà fare a meno di Juraj Kucka. Il centrocampista slovacco è stato infatti ammonito al 56' del match con i viola. Già diffidato, automatico quindi il turno di squalifica, che lo costringerà a saltare la sfida con i giallorossi.