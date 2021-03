Dopo la delusione per la vittoria sfumata nei minuti di recupero nel match con la Fiorentina, il Parma inizierà da domani a pensare alla sfida con la Roma. Il tecnico Roberto D'Aversa, all'indomani del 3-3 con i viola, ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori. La ripresa degli allenamenti a Collecchio è fissata per martedì 9 marzo. Per la gara di domenica sarà sicuramente assente Kucka, che sarà fermato per squalifica dal giudice sportivo.

(parmacalcio1913.com)