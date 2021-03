Parma: differenziato per Bani, Cornelius e Hernani. Terapie per Iacoponi e Inglese

Mentre la Roma è impegnata questa sera in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, il Parma prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica contro i giallorossi. Al mattino a Collecchio, agli ordini di D'Aversa, la squadra ha svolto esercizi di prevenzione e attivazione, seguiti da torellini e da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo.

Lavoro differenziato per Mattia Bani, Andreas Cornelius e Hernani. Terapie per Simone Iacoponi, Roberto Inglese e Lautaro Valenti. Domani nuovo allenamento mattutino.

(parmacalcio1913.com)

