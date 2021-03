Parma, Conti e Zirkzee tornano in gruppo. Lavoro differenziato per Cornelius

Il Parma, prossima squadra avversaria della Roma in campionato domenica alle 15, è sceso in campo per iniziare a preparare la sfida ai giallorossi. Il tecnico D'Aversa ha ritrovato Andrea Conti e Joshua Zirkzee, mentre Cornelius ha continuato a lavorare individualmente. Nella giornata di oggi inoltre Mattia Bani è stato sottoposto ad accertamenti, che non hanno evidenziato lesioni di rilievo. Il giocatore ha comunque svolto solo terapie, come Lautaro Valenti. La squadra gialloblù tornerà in campo domani mattina.

(parmacalcio1913.com)

