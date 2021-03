Parma: Bani ed Hernani in gruppo, differenziato per Cornelius e Inglese. Gagliolo out con la Roma

Il Parma si è allenato al mattino a Collecchio in vista della sfida con la Roma, in programma domenica al "Tardini". La squadra ha svolto lavori di riscaldamento tecnico seguiti da un lavoro tattico, prima di concludere con una sessione di tiri in porta. Bani ed Hernani hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Cornelius e Inglese, mentre solo terapie per Iacoponi e Lautaro Valenti.

Infine, come fa sapere il sito ufficiale del club, "Riccardo Gagliolo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici per approfondire la dolorabilità agli adduttori di destra comparsa durante l’allenamento di ieri: è stata evidenziata una distrazione muscolare all’adduttore lungo destro. Il calciatore, pertanto, non sarà disponibile per la gara di domenica contro la Roma".

(parmacalcio1913.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE