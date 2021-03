Milan, Pioli: "La rabbia di Rebic sul gol e il doppio salvataggio di Tomori e Tonali sono i simboli della vittoria contro la Roma"

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida con l'Udinese, l'allenatore rossonero Stefano Pioli è tornato sulla vittoria del Milan all'Olimpico contro la Roma: "Adesso dobbiamo dimostrare che quelle due settimane sono state una cosa straordinaria. Ci hanno sorpreso, ma quando si gioca così tanto un calo ci può stare. Ma ora non pensiamo più al passato: dimostriamo di essere la squadra di inizio stagione, quello che riusciremo a fare da ora in poi sarà determinante. Già a Roma abbiamo fatto bene e ci sono stati due simboli di quella vittoria: la rabbia con cui Rebic ha calciato in porta in occasione del secondo gol e il doppio salvataggio di Tomori e Tonali. Ora vogliamo scendere in campo con le idee chiare e l'atteggiamento giusto".