Lazio-Torino: la Procura Federale apre un fascicolo sul club granata

La procura federale della Figc ha aperto un procedimento sul Torino in relazione al mancato svolgimento della partita contro la Lazio del 2 marzo scorso. La gara non si era disputata per l'assenza della squadra granata, fermata dall'Asl. Si tratta, secondo quanto si apprende da via Allegri, di "un atto dovuto".

Ieri la Corte d'appello sportiva della Figc aveva respinto il ricorso della Lazio, confermando che la partita non disputata per la mancata presentazione della squadra granata andrà recuperata.

(ansa)