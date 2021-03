Lazio-Torino: la Corte Sportiva d'Appello respinge il ricorso biancoceleste, la partita va giocata

La Corte d'appello sportiva della Figc ha respinto il ricorso della Lazio sulla mancata disputa del match del 2 marzo Lazio-Torino, confermando dunque che la partita non disputata per la mancata presentazione della squadra granata va giocata. Al processo andato in scena ieri, l'avvocato della Lazio Gian Michele Gentile chiedeva l'omologazione del 3-0 a tavolino, tesi a cui si era opposto il legale dei granata Eduardo Chiacchio, sostenendo l'impossibilità del Torino di presentarsi all'Olimpico a causa dello stop imposto dalla Asl competente a seguito di diversi casi di positività al Covid.

(ansa)