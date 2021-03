Lazio-Torino: dibattimento presso la Corte d'Appello Figc, verdetto nei prossimi giorni

Si è concluso il dibattimento presso la Corte d'appello della Figc sul caso Lazio-Torino, la partita non disputata lo scorso 2 marzo a causa dei casi di covid tra i granata. La discussione, in modalità a distanza, è durata un'ora circa. «Abbiamo ribadito di aver provato documentalmente - ha spiegato l'avvocato granata Eduardo Chiacchio - le ragioni del Torino con la conferma della sentenza del giudice sportivo. È innegabile la causa di forza maggiore per cui il Torino non poteva raggiungere l'Olimpico per la partita del 2 marzo». La Lazio invece ha ribadito le ragioni per cui la partita andava comunque giocata e per questo ha chiesto l'omologazione del risultato di 3-0 a tavolino.

(ansa)

Niente sentenza oggi per il ricorso alla Corte Sportiva d’Appello della Lazio contro la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea di far calendarizzare la partita rinviata per il divieto della Asl al Torino di lasciare la città e raggiungere Roma. I giudici della prima sezione hanno annunciato che arriverà il verdetto, integrato dalle motivazioni, solo nei prossimi giorni. [...]

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE