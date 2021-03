Inter, Gagliardini: "Milan, Roma, Atalanta e Napoli stanno facendo un grandissimo campionato"

Ai microfoni dell'emittente satellitare ha rilasciato alcune dichiarazioni Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell'Inter ha parlato del campionato italiano e del momento della Juventus e delle concorrenti dei bianconeri, menzionando anche la Roma. Queste le sue parole:

"Juventus fuori dalla Champions? Non c'è grande differenza, anche prima era la principale candidata a vincere. Il Milan sta facendo un grandissimo campionato, così come Roma, Atalanta e Napoli. La Juventus avrà meno impegni, più energie nervose da sfruttare nel campionato, può essere un vantaggio per loro. Anche se a una società così sicuramente non può far piacere uscire dalla Champions"

(Sky Sport)