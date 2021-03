Giudice Sportivo: Lazio-Torino va giocata, nessuna sanzione per i granata

Lazio-Torino va giocata, niente sconfitta a tavolino per i granata. È arrivata in serata la decisione del giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, di non sanzionare il Torino con lo 0-3 a tavolino, come fu per il Napoli dopo la mancata presentazione in casa della Juve - è stata ora ufficializzata dalla Lega.

Nel dispositivo, il giudice motiva la sua scelta di rimettere il caso alla Lega per fissare una data del recupero riconoscendo «la causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F., così come descritta dalle norme federali, alla stregua della portata prescrittiva in questo caso chiara ed inequivocabile, che non lascia dunque margini di dubbio, degli atti dell'Azienda sanitaria, in particolare della nota interpretativa/prescrittiva finale, attesa anche la ribadita impossibilità» per il giudice stesso «di sindacarne la legittimità o di disporne la disapplicazione, trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino a eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d'ufficio da parte della medesima Azienda sanitaria».

In sostanza, il giudice ritiene che la quarantena imposta dalla Asl, le comunicazioni alla Lega, i successivi chiarimenti sulla data di di inizio e di fine del periodo di isolamento e la richiesta del Torino di rinviare la partita fossero motivi sufficienti alla causa di forza maggiore. Il giudice ricorda inoltre che nella sua richiesta, il club granata aveva fatto esplicito riferimento alla decisione del Collegio di Garanzia Coni, che aveva annullato le sanzioni al Napoli per il caso della partita non disputata con la Juve, disponendo che quella a partita dovesse essere giocata.

(legaseriea.it)

