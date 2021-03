Genoa: ripresa a gruppi divisi in vista della Roma, a parte Rovella

Dopo l'1-1 nel derby con la Samp, il Genoa ritorna a correre. Stamattina a Pegli primo allenamento dei rossoblu in vista della trasferta di Roma di domenica prossima. In campo agli ordini di Ballardini solo i giocatori non impiegati ieri: lavoro in palestra, esercitazioni tattiche e partitelle. Solo recupero in palestra invece per il resto del gruppo.

Torna ad allenarsi Nicolò Rovella, che aveva saltato la stracittadina di ieri per una distorsione alla caviglia: per lui allenamento personalizzato in campo.

(genoacfc.it)