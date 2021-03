FOTO - Roma-Napoli 0-2

Altro scontro diretto perso, altro esame fallito per la Roma: i giallorossi escono sconfitti per 2-0 dal confronto con il Napoli Un primo tempo da dimenticare quello della Roma contro il Napoli: i giallorossi creano poco e lasciano troppi spazi ai partenopei che prima passano in vantaggio con una punizione di Mertens, poi raddoppiano sempre con l'attaccante belga che punisce di testa. Nella ripresa la reazione della Roma si ferma al palo centrato da Lorenzo Pellegrini. Questi gli scatti della partita: