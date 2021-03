Fiumicino: Roma in partenza per Parma (VIDEO)

Dopo Trigoria, tappa a Fiumicino per arrivare a Parma. La Roma dopo l'allenamento e la conferenza stampa di Fonseca è partita per l'Emilia. Domani alle 15 i giallorossi giocheranno al Tardini contro i gialloblu per rispondere subito al successo dell'Atalanta nell'anticipo di ieri e rientrare in zona Champions. La squadra, arrivata nel pomeriggio all'aeroporto Leonardo Da Vinci, si è imbarcata sul volo diretto a Parma partito alle 17.