FIORENTINA-ROMA: le probabili formazioni. Kumbulla e Diawara titolari

LAROMA24.IT - Rialzarsi subito. Il ko con il Milan, l'ennesimo stop negli scontri con le dirette contendenti per la zona Champions, lascia ben poche alternative alla Roma, chiamata a reagire subito per non peggiorare ulteriormente la situazione in classifica. Per i giallorossi ancora privi di Dzeko, una trasferta ostica al Franchi contro una Fiorentina, reduce dalla sconfitta per mano dell'Udinese.

In difesa Fonseca ritrova Kumbulla titolare con Mancini e Cristante, mentre Smalling torna a disposizione ma si accomoda in panchina. In mediana Villar riposa per far spazio a Diawara. Davanti Pellegrini e Mkhitaryan supportano Mayoral.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

A disp.: Terracciano, Rosati, Caceres, Malcuit, Igor, Barreca, Borja Valero, Montiel, Eysseric, Kokorin, Kouamé, Callejon.

All. Prandelli.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Smalling, Fazio, Juan Jesus, Bruno Peres, Villar, Pastore, Pedro, Carles Perez, El Shaarawy.

All. Fonseca.

Arbitro: Calvarese di Teramo. Assistenti: Bresmes e Galetto. IV uomo: Abisso. VAR: Aureliano. AVAR: Tolfo.