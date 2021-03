FIORENTINA-ROMA: i convocati di Fonseca. Torna Smalling, ancora out Reynolds e Ibanez (FOTO)

Resa nota la lista dei convocati giallorossi in vista del match di domani tra Fiorentina e Roma: dopo la conferenza stampa tenuta da Paulo Fonseca in giornata, il club ha pubblicato attraverso i propri canali ufficiali l'elenco dei 22 calciatori che prenderanno parte alla sfida di domani. Torna tra i convocati Chris Smalling, mentre rimangono out Roger Ibanez - che continua ad allenarsi a parte - e Bryan Reynolds, tornato nella Capitale solo un paio di giorni fa.