Fiorentina-Roma: gol annullato a Diawara per fuorigioco di Karsdorp, ma il VAR interviene e convalida

Colpo di scena nei minuti finali di Fiorentina-Roma: il punteggio è sull'1-1 quando Karsdorp riceve palla sulla destra e serve Diawara al centro dell'area per la rete del vantaggio romanista. La bandierina del guardalinee, però, si alza: il gol non è valido, o almeno non per il momento. L'intervento del VAR è decisivo e attribuisce alla squadra di Fonseca la rete che si rivelerà decisiva per la vittoria del match.