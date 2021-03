Fiorentina-Roma, giallo al diffidato Kumbulla: salterà il Genoa

La Roma sarà costretta a far a meno di Marash Kumbulla per la prossima partita. Il difensore albanese, rientrato oggi dal suo lungo infortunio, è stato infatti ammonito per proteste nel corso del match con la Fiorentina. Già diffidato, sarà automatico il turno di squalifica che lo costringerà a saltare la partita di domenica con il Genoa.