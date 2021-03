Fiorentina-Roma, Castrovilli: "Il nostro pressing alto sta facendo soffrire i giallorossi. Dobbiamo essere più bravi negli ultimi 30 metri"

Al termine del primo tempo del match tra Fiorentina e Roma è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare Gaetano Castrovilli. Queste le parole del centrocampista viola:

CASTROVILLI A SKY SPORT

Pressing alto e tu che dai una mano a Ribery e Vlahovic: l'avevate preparata così?

Sì, col mister l'avevamo preparata per attaccarli alti e infatti stanno un po' soffrendo. Dobbiamo solo essere più bravi negli ultimi 30 metri

Hai visto tardi la palla che ti ha dato Ribery?

Arrivavo dalla difesa, ho fatto uno scatto in avanti per arrivare sulla palla ma non ci sono arrivato