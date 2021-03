Lega Serie A: il 23 marzo nuova assemblea sui diritti tv

La Serie A ci riprova per i diritti tv. Martedì 23 marzo è infatti stata convocata in videoconferenza una nuova assemblea dei 20 club per decidere sulle proposte di Sky e Dazn per trasmettere il campionato nel triennio 2021/25, dopo la nuova fumata grigia nella riunione delle società di martedì scorso. In pole resta Dazn, che nell'ultima assemblea ha ottenuto 10 voti a favore (ne servono 14 per il via libera all'offerta), con 9 club che si sono astenuti, anche se lo stallo sull'operazione con i fondi di private equity per la Media Company (previsto un nuovo incontro tra i club e la cordata CVC-Advent-FSI) rischia di bloccare ancora l'assegnazione dei diritti tv.