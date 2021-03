Diritti TV: al via l'assemblea di Lega per assegnare le 3 gare di A in co-esclusiva

È iniziata intorno alle 19 l'Assemblea della Lega di Serie A in videoconferenza, con tutte e venti le società collegate. Argomento all'ordine del giorno ancora i diritti Tv: dopo l'assegnazione di venerdì scorso dei pacchetti 1 e 3 a Dazn, resta da assegnare il secondo pacchetto con le restanti tre partite del massimo campionato in co-esclusiva. In lizza Sky, che nei giorni scorsi ha offerto 70 milioni, anche se non sono esclusi gli inserimenti di altri operatori.